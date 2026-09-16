КНДР может применить ядерное оружие, отвечая на угрозы США и Южной Кореи

Северная Корея может применить ядерное оружие, отвечая на угрозы США и Южной Кореи, сообщает 16 сентября государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны КНДР.
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