Армен Гаспарян: Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Улицу Героев Севастополя в Киеве назовут в честь нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.Идут кастрюли на Майдан - привет тридварасу!Зигуют нацисты - привет придварасу!Глянет обмудок - дай денег, тридварас!А прилетит калибр - судьба тридвараса.
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