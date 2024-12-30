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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте состоялись соревнования по рукопашному бою

На Тихоокеанском флоте состоялись соревнования по рукопашному бою

Из победителей турнира будет сформирована сборная команда Тихоокеанского флота, которая будет представлять объединение на соревнованиях Военно-морского флота и Вооруженных Сил Российской Федерации.

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