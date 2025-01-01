Newmoney: транзит газа через Украину был остановлен в критический для ЕС момент

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно, сказано в публикации греческого новостного сайта Newmoney.
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