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В России хотят отменить банковские комиссии при оплате коммунальных услуг

В России хотят отменить банковские комиссии при оплате коммунальных услуг

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг. Планируется, что взимать комиссию будет запрещено не только банкам, но и операторам почтовой связи и другим платежным агентам.

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Комментарии
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Незабудка
Ну, конечно, банки против, у них ведь доходы маленькие
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