В России хотят отменить банковские комиссии при оплате коммунальных услуг

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг. Планируется, что взимать комиссию будет запрещено не только банкам, но и операторам почтовой связи и другим платежным агентам.
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