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Алена Апина рассказала про Шишинина после финала сериала «Комбинация»

Алена Апина рассказала про Шишинина после финала сериала «Комбинация»

Бывшая участница группы «Комбинация» Алена Апина дала интервью сайту «Кинопоиск». Артистка поделилась подробностями о своих отношениях с продюсером Александром Шишининым на фоне завершения съемок одноименного сериала.

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