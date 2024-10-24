Алена Апина рассказала про Шишинина после финала сериала «Комбинация»

Бывшая участница группы «Комбинация» Алена Апина дала интервью сайту «Кинопоиск». Артистка поделилась подробностями о своих отношениях с продюсером Александром Шишининым на фоне завершения съемок одноименного сериала.
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