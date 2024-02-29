Сегодня мы имеем возможность, что называется, в прямом эфире наблюдать, как сыпется укропский фронт.
Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена
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Александр Зиборов
Шизофрения! Судя по сообщениям с передовой, враг сражается практически с прежним ожесточением, даже порой кое-где переходит в контратаки. Даже цепляется - много месяцев - за левый берег Днепра в Херсонской области. Увы, фронт ещё не сыпется. Наши продвижения скромные и лишь на отдельных участках. Излишний оптимизм оправдывает нежелание иных прикладывать силы для борьбы с врагом. Они говорят: фронт сыпется, ничего и делать не надо - вот-вот укры сами поднимут руки...
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13 час.
Александр Салтановский
" наша армия просто будет сносить бомбами любой укрепрайон врага." Да так надо было делать сразу, не жалеть этих мразей, они даже своих раненых добивают, а трупы погибших минируют, скоты укроповкие!
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13 час.
Аудрюс
Воевать с дивана дело тонкое... А если еще и карты местности боев... То одну стрелку влево, две вправо... Тяжелое это занятие воевать! А побеждать этот не только умение, которого сегодня не отнять у русской армии, но и погибшие солдаты, которых надо беречь....
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5 час.
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