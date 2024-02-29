☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Кузнецов
    У вас есть торт Макрон? Как это? Ну, Наполеон только без яиц..."Эй ты, как к Пар...
  • Алексей Горшков
    Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал нападением на их страну за то,...Израиль в ООН сра...
  • Валерий Светлый
    У меня вся надежда на партизан ТехасаПентагон в ярости...

Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

  Сегодня мы имеем возможность, что называется, в прямом эфире наблюдать, как сыпется укропский фронт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Шизофрения! Судя по сообщениям с передовой, враг сражается практически с прежним ожесточением, даже порой кое-где переходит в контратаки. Даже цепляется - много месяцев - за левый берег Днепра в Херсонской области. Увы, фронт ещё не сыпется. Наши продвижения скромные и лишь на отдельных участках. Излишний оптимизм оправдывает нежелание иных прикладывать силы для борьбы с врагом. Они говорят: фронт сыпется, ничего и делать не надо - вот-вот укры сами поднимут руки...
Ответить
13 час.
Александр Салтановский
&quot; наша армия просто будет сносить бомбами любой укрепрайон врага.&quot;  Да так надо было делать сразу, не жалеть этих мразей, они даже своих раненых добивают, а трупы погибших минируют, скоты укроповкие!
Ответить
13 час.
Аудрюс
Воевать с дивана дело тонкое...  А если еще и карты местности боев... То одну стрелку влево, две вправо...  Тяжелое это занятие воевать! А побеждать этот не только умение, которого сегодня не отнять у русской армии, но и погибшие солдаты, которых надо беречь....
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх