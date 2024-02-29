Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Александр Зиборов Шизофрения! Судя по сообщениям с передовой, враг сражается практически с прежним ожесточением, даже порой кое-где переходит в контратаки. Даже цепляется - много месяцев - за левый берег Днепра в Херсонской области. Увы, фронт ещё не сыпется. Наши продвижения скромные и лишь на отдельных участках. Излишний оптимизм оправдывает нежелание иных прикладывать силы для борьбы с врагом. Они говорят: фронт сыпется, ничего и делать не надо - вот-вот укры сами поднимут руки...

Александр Салтановский " наша армия просто будет сносить бомбами любой укрепрайон врага." Да так надо было делать сразу, не жалеть этих мразей, они даже своих раненых добивают, а трупы погибших минируют, скоты укроповкие!