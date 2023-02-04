Faktologia.com – Основано на фактах

29 подписчиков

Губернатор ХМАО Комарова не стала увольнять помощника, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, он уходит сам

Губернатор ХМАО Комарова не стала увольнять помощника, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, он уходит сам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не стала увольнять своего помощника Михаила Слинкина, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх