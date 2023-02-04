Губернатор ХМАО Комарова не стала увольнять помощника, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, он уходит сам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не стала увольнять своего помощника Михаила Слинкина, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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