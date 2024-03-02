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Царьград

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Пора определиться: Россия потребовала от Армении ответа о членстве в ОДКБ

Пора определиться: Россия потребовала от Армении ответа о членстве в ОДКБ

Армении пора определиться насчёт своего членства в ОДКБ, настало время, заявил Сергей Лавров.В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что наша страна ждёт, чтобы Ереван уже объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ.

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Комментарии
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Ed Red
А не послать бы их в пешее эротическое путешествие в один из вилайетов Турции? Как, кстати, и болгар?
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19 час.

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