Пора определиться: Россия потребовала от Армении ответа о членстве в ОДКБ

Армении пора определиться насчёт своего членства в ОДКБ, настало время, заявил Сергей Лавров.В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что наша страна ждёт, чтобы Ереван уже объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ.
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