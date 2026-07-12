RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов по АЭС «Бушер»

Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов по АЭС «Бушер»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской атомной электростанции «Бушер» могут привести к катастрофическим последствиям для стран Персидского залива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии