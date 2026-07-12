Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов по АЭС «Бушер»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской атомной электростанции «Бушер» могут привести к катастрофическим последствиям для стран Персидского залива.
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