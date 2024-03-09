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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Джошуа: «Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он великий чемпион»

«Когда я увидел поединок между Нганну и Тайсоном Фьюри, я понял, что этот парень умеет драться. Я сказал себе: «Хочу встретиться с ним».

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