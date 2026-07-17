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Юрий Баранчук о рисках аномального летнего паводка для Тюмени: «Ежедневно мониторим»

Юрий Баранчук о рисках аномального летнего паводка для Тюмени: «Ежедневно мониторим»

ТЮМЕНЬ, 17 июля, ФедералПресс. На пресс-конференции, посвященном половодью реки Туры, первый заместитель главы города Юрий Баранчук заявил, что в настоящее время из-за аномального летнего паводка оснований для введения режима ЧС нет.

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