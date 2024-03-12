Война против “неверных” европейцев. Мигранты-мусульмане захватят Европу © РИА Новости Владимир Федоренко Даже если поток мигрантов в ЕС прекратится, к 2050 году мусульмане все равно будут составлять более 11% населения Европы, пишет AT.
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