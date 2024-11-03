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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер консультируется со Стефом Карри по поводу формата Матча всех звезд этого сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер активно занимается разработкой формата мероприятия. Одним из консультантов управляющего лигой стал лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри.

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