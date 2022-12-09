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Тренин остался без очков в 5-м матче подряд. У форварда 1+3 в 19 играх за «Нэшвилл»

Яков Тренин остался без очков в 5-м матче подряд. Форвард «Нэшвилла» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:5).

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