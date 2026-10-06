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Бабаев о Разине: «Он хотел быть популярнее Ротенберга на пресс-конференциях, которые ждал весь мир, понимающий по-русски, погнался за хайпом. Игрокам нет смысла убирать тренера»

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