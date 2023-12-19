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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о выходе «Сити» в финал клубного ЧМ: «План – спать, спать и еще раз спать, нам надо отдохнуть. Это последний шаг, мы постараемся выиграть»

Гвардиола о выходе «Сити» в финал клубного ЧМ: «План – спать, спать и еще раз спать, нам надо отдохнуть. Это последний шаг, мы постараемся выиграть»

«Горожане» разгромили японский клуб «Урава Ред Даймондс» (3:0) в 1/2 финала. В финале турнира «Манчестер Сити» сыграет с бразильским «Флуминенсе» 22 декабря.

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