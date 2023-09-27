Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины AlexCoderТакер Карлсон назвал главное отличие России от Украины AlexCoder Именитый американец поделился своим мнением Популярный американский телеведущий Такер Карлсон в последнее время позволяет себе все больше скандальных для Вашингтона высказываний по поводу происходящего на международной арене.
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