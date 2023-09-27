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Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины

Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины

Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины AlexCoderТакер Карлсон назвал главное отличие России от Украины AlexCoder Именитый американец поделился своим мнением Популярный американский телеведущий Такер Карлсон в последнее время позволяет себе все больше скандальных для Вашингтона высказываний по поводу происходящего на международной арене.

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