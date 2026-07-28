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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реал» сделает предложение по Родри после подписания Диоманде. Трансфер хавбека оценивается в 50-60 млн евро, «Ман Сити» готов вести переговоры (Marca)

« Реал » вскоре начнет работу над трансфером Родри. Мадридский клуб направит « Манчестер Сити » предложение о трансфере 30-летнего полузащитника после того, как оформит сделку по переходу  Яна Диоманде из « РБ Лейпциг », сообщает Marca.

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