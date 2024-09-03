Российский дипломат: Боррель впал в маразм позволяя Украине бить по России

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов выступил с критикой в адрес руководства ЕС за призывы снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России, ссобщает 3 августа издание «Лента.