В России создали новый класс рентгеновских трубок для выявления брака в электронике

Аналогов на отечественном рынке нетРоссийские учёные разработали и запустили в серийное производство рентгеновское оборудование для высокоточного выявления скрытых дефектов в электронике, промышленном оборудовании и другой высокотехнологичной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии