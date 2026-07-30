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В России создали новый класс рентгеновских трубок для выявления брака в электронике

В России создали новый класс рентгеновских трубок для выявления брака в электронике

Аналогов на отечественном рынке нетРоссийские учёные разработали и запустили в серийное производство рентгеновское оборудование для высокоточного выявления скрытых дефектов в электронике, промышленном оборудовании и другой высокотехнологичной продукции.

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