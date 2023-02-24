Министерство обороны Белоруссии: ракетное подразделение ВС РБ выдвинулось в назначенный район в рамках мероприятий боевой готовности

Утром 24 февраля Министерство обороны Белоруссии сообщило в своем телеграм-канале, что в рамках проводимых в стране мероприятий боевой готовности личный состав одного из ракетных подразделений республики выдвинулся в назначенный район.
Популярные статьи
- Неонацист и командир батальона полка “Азов”* Мудрак скончался в Киеве от проблем с сердцем
- В Артёмовске ликвидирован боевик ВСУ Созаньский, фотографировавшийся с ногой на груди погибшего российского морпеха
- “Занимайтесь своими проблемами”: Додон предостерёг Украину против действий в сторону Приднестровья
Свежие комментарии