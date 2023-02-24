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Министерство обороны Белоруссии: ракетное подразделение ВС РБ выдвинулось в назначенный район в рамках мероприятий боевой готовности

Министерство обороны Белоруссии: ракетное подразделение ВС РБ выдвинулось в назначенный район в рамках мероприятий боевой готовности

Утром 24 февраля Министерство обороны Белоруссии сообщило в своем телеграм-канале, что в рамках проводимых в стране мероприятий боевой готовности личный состав одного из ракетных подразделений республики выдвинулся в назначенный район.

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