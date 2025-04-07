В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим

Людмила Шумакова Роман о современном подвиге на СВО,Герой"Зима"!Сердце разрывалось и слезы застилали глаза,не могла читать!О,Боже,милые наши!Будь прокляты запад и укофашиств

LD Leon Dan Сильная целеустремленная личность. Молодец. Хорошо, что сил хватило. Вопрос в другом. Где были командиры? Где было подкрепление/помощь? Обедали? Или на совещании сидели? Забыли про солдата?