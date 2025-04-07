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В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим

В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Снайпер "Зима" получил ранение на боевом задании — в полукилометре от позиций врага и примерно в четырёх километрах от своих.

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Комментарии
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Людмила Шумакова
Роман  о современном подвиге на СВО,Герой&quot;Зима&quot;!Сердце разрывалось и слезы застилали глаза,не могла читать!О,Боже,милые наши!Будь прокляты запад и укофашиств
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