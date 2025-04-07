Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Снайпер "Зима" получил ранение на боевом задании — в полукилометре от позиций врага и примерно в четырёх километрах от своих.
В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим
Комментарии
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Людмила Шумакова
Роман о современном подвиге на СВО,Герой"Зима"!Сердце разрывалось и слезы застилали глаза,не могла читать!О,Боже,милые наши!Будь прокляты запад и укофашиств
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8 час.
LD
Leon Dan
Сильная целеустремленная личность. Молодец. Хорошо, что сил хватило. Вопрос в другом. Где были командиры? Где было подкрепление/помощь? Обедали? Или на совещании сидели? Забыли про солдата?
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3 час.
Гулька
После такого прочтения появилось горячее желание плюнуть в морду красавчику Тимуру Иванову, Шойгу и прочей МО-шной тусовке. Как они бл...и довели нашу армию до такого состояния! Гореть вам всем в аду сволочи!
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47 мин.
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