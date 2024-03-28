Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16

Президент России Владимир Путин накануне посетил с рабочим визитом 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области, в рамках которого пообщался с военными летчиками и участниками специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)