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Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16

Президент не исключил ударов по аэродромам в третьих странах, если с них для участия в украинском конфликте будут взлетать истребители F-16

Президент России Владимир Путин накануне посетил с рабочим визитом 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области, в рамках которого пообщался с военными летчиками и участниками специальной военной операции.

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