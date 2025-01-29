Сбитые в Бердянске дроны целились в морской торговый порт

Силы ПВО отразили атаку дронами на Бердянск. Украинские военные нацелили БПЛА на морской торговый порт, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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