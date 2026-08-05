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Татар-информ

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Эксперты Татарстана назвали единство общества ответом на внешнее давление

Эксперты Татарстана назвали единство общества ответом на внешнее давление

Российское общество за последние годы стало устойчивее к информационному давлению, а противодействие внешним манипуляциям требует не только ограничительных мер, но и развития цифровой грамотности, считают эксперты из Татарстана.

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