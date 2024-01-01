Россияне используют нейросети. В основном, для развлечения

Исследование Avito показало, как россияне используют нейросети для развлечений, обучения и работыНедавнее исследование, проведенное аналитическим центром Avito, пролило свет на разнообразные способы интеграции нейронных сетей в повседневную жизнь россиян.
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