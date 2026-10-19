Специалисты советуют жителям Новосибирской области во время поездок в неблагополучные по холере страны пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно термически обрабатывать рыбу и морепродукты, а при появлении обильной диареи и рвоты немедленно обращаться к врачу.