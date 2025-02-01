Суд отправил в СИЗО топ-менеджера «Роснано» Касенкову

Проходящая по делу о превышении должностных полномочий директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Марина Касенкова отправилась в СИЗО на один месяц и 28 суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии