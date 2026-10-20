ПАРИЖ, 20 октября, ФедералПресс. Россия закроет «украинский проект», а в США начнутся протесты. Учитель, журналист и аналитик из Китая Цзян Сюэцинь, который стал знаменит после своих точных предсказаний политического будущего Трампа и начала войны в Иране, сделал прогноз на 2027 год.
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