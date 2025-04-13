Губерниев заявил, что у Гашека эволюция наоборот, и чех скоро станет рептилией

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу слов чешского олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли русофоба Доминика Гашека о том, что канадский хоккеист Уэйн Гретцки имеет русские корни.
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