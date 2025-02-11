Разочаровала: Кейт Миддлтон не появится на церемонии BAFTA

Фанаты гадают, почему принцесса пропустит вручение призов. Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии BAFTA в 2023-м LEGION-MEDIAЦеремония вручения призов Британской академии кино и телевидения BAFTA давно уже стала одним из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса.
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