Разочаровала: Кейт Миддлтон не появится на церемонии BAFTA

Фанаты гадают, почему принцесса пропустит вручение призов. Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии BAFTA в 2023-м LEGION-MEDIAЦеремония вручения призов Британской академии кино и телевидения BAFTA давно уже стала одним из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса.