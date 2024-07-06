"Эрдоган попал в капкан". Ближний Восток ждут серьезные потрясения

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле© РИА Новости / Алексей Филиппов Михаил Катков Власти Сирии и Турции заговорили о возобновлении дипломатических отношений.
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