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Крупнейшую сеть супермаркетов ДФО перекупил федеральный ретейлер

Крупнейшую сеть супермаркетов ДФО перекупил федеральный ретейлер

Федеральный ретейлер «Магнит» перекупает 33,01% от компании«ДВ Невада». Данной компании принадлежат такая крупнейшая сеть супермаркетов на Дальнем Востоке, как «Самбери», а также ряд других магазинов, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на KONKURENT.

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