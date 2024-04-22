«Я понимал, что рогоносец»: Киркоров рассказал, как Галкин* увел у него Пугачеву

Поп-король был женат только один раз. фото: Legion MediaВ 1994-м их свадьба взбудоражила многих: вот только в январе они объявили о помолвке, а в марте уже расписались в Санкт-Петербурге, во Дворце бракосочетаний на Адмиралтейской набережной.