Война? Сотрудникам администрации Путина поставили жёсткое условие

Как пишет российское издание «Коммерсант», до конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой.
Как пишет российское издание «Коммерсант», до конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой.
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