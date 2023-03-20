Русская весна

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Война? Сотрудникам администрации Путина поставили жёсткое условие

Война? Сотрудникам администрации Путина поставили жёсткое условие

Как пишет российское издание «Коммерсант», до конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

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