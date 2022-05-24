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Россияне заявили об ухудшении качества продуктов

Россияне заявили об ухудшении качества продуктов

Качество консервов, колбасных изделий и молочной продукции значительно ухудшилось. Об этом заявили опрошенные россияне в рамках исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ.

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