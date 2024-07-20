Сийярто назвал политику Борреля детсадовской

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля организовать бойкот Венгрии на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов, чтобы наказать Будапешт за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.
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