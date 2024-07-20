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Сийярто назвал политику Борреля детсадовской

Сийярто назвал политику Борреля детсадовской

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля организовать бойкот Венгрии на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов, чтобы наказать Будапешт за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.

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