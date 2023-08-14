Сборная США обыграла Испанию, одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023

Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.
Популярные статьи
- Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС
- «Не был на китайской стене – не был в Китае». Алиев показал фото в традиционной азиатской шляпе
- Овечкин о натурализации: «Кто-то получает канадское, американское гражданство. Почему российское никто не может получить? Наоборот, хорошо!»
Свежие комментарии