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Сборная США обыграла Испанию, одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023

Сборная США обыграла Испанию, одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023

Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.

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