Williams обрисовал сроки анонса второго пилота

WilliamsНа сезон 2025 года у команды Williams пока есть только один пилот — британский коллектив подписал долгосрочное соглашение с тайским пилотом Алексом Албоном, однако с кандидатурой его напарника пока определённости нет.
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