Глобальная «прачечная»: Китай использует сложную схему для обхода тарифов Трампа

Как бы Пекин и китайские экспортеры не создавали видимость безразличия к тарифам, введенным президентом Дональдом Трампом, их очень сильно беспокоит и бьет по доходам возможность потери самого крупного рынка в мире.
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