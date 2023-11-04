«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: С ног на голову

Главный сюрприз тура выскочил как черт из Табакерки «Нам не удалось сыграть в свою игру. К ребятам нет вопросов: они выложились по полной, прилагали огромные усилия» — отметил на послематчевой пресс-конференции Диего Симеоне.
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