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«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: С ног на голову

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: С ног на голову

Главный сюрприз тура выскочил как черт из Табакерки  «Нам не удалось сыграть в свою игру. К ребятам нет вопросов: они выложились по полной, прилагали огромные усилия» — отметил на послематчевой пресс-конференции Диего Симеоне.

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