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Международный транспортный коридор "Мохэ - Найба" построят на Дальнем Востоке

Международный транспортный коридор "Мохэ - Найба" построят на Дальнем Востоке

РЕН ТВ На Дальнем Востоке возведут международный транспортный коридор "Мохэ – Найба". Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума, сообщил 2 сентября ТАСС.

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