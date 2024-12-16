Врая Тяжельников: Холодец увеличивает упругость кожи

Врач Андрей Тяжельников проинформировал о том, что холодец, который часто ставят на новогодний стол жители Российской Федерации, богат коллагеном, что делает его особенно полезным для улучшения качества кожи и укрепления костей.
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