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Врая Тяжельников: Холодец увеличивает упругость кожи

Врая Тяжельников: Холодец увеличивает упругость кожи

Врач Андрей Тяжельников проинформировал о том, что холодец, который часто ставят на новогодний стол жители Российской Федерации, богат коллагеном, что делает его особенно полезным для улучшения качества кожи и укрепления костей.

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