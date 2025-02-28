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Видеокарта AMD Radeon RX 9060 планируется во втором квартале 2025 года AMD официально п...

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 планируется во втором квартале 2025 года AMD официально п...

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 планируется во втором квартале 2025 годаAMD официально подтвердила, что следующей видеокартой в линейке RDNA 4 станет Radeon RX 9060, и она будет представлять собой средний сегмент и выйдет во втором квартале 2025 года, конкурируя с NVIDIA RTX 5060 Ti и… источник#Radeon.

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