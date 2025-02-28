Видеокарта AMD Radeon RX 9060 планируется во втором квартале 2025 года AMD официально п...

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 планируется во втором квартале 2025 годаAMD официально подтвердила, что следующей видеокартой в линейке RDNA 4 станет Radeon RX 9060, и она будет представлять собой средний сегмент и выйдет во втором квартале 2025 года, конкурируя с NVIDIA RTX 5060 Ti и… источник#Radeon.
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