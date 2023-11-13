В России могут увеличить штрафы за недобросовестные поставки ГСМ

В России могут увеличить размер штрафов для компаний и ввести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ).
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