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Эксперт по обучению ИИ в Anthropic покинул индустрию из-за «угрозы человечеству»

Эксперт по обучению ИИ в Anthropic покинул индустрию из-за «угрозы человечеству»

Специалист по обучению нейросетей в американской компании Anthropic (создатель ИИ-ассистента и языковых моделей Claude) объявил об уходе из индустрии из опасений, что такие системы могут выйти из-под контроля и уничтожить человечество.

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