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Австрия дурит ЕС насчёт российского газа

Австрия дурит ЕС насчёт российского газа

Как сообщают нам новостные агентства, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что «Австрия планирует выход из контрактов на поставку газа из России».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да не будут США поставлять спг в Европу, уже же было сказано Байденом.  Весь смысл действий США- уничтожить конкурента в виде Европы, высосав из него всю индустрию. А всё, что делают и говорят лидеры Европы направлено на распад ЕС. Все проплачены и работают на Лондон и Ватикан.
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