Австрия дурит ЕС насчёт российского газа

Natalija Osminina

Да не будут США поставлять спг в Европу, уже же было сказано Байденом. Весь смысл действий США- уничтожить конкурента в виде Европы, высосав из него всю индустрию. А всё, что делают и говорят лидеры Европы направлено на распад ЕС. Все проплачены и работают на Лондон и Ватикан.