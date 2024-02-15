Как сообщают нам новостные агентства, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что «Австрия планирует выход из контрактов на поставку газа из России».
Австрия дурит ЕС насчёт российского газа
Комментарии
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Natalija Osminina
Да не будут США поставлять спг в Европу, уже же было сказано Байденом. Весь смысл действий США- уничтожить конкурента в виде Европы, высосав из него всю индустрию. А всё, что делают и говорят лидеры Европы направлено на распад ЕС. Все проплачены и работают на Лондон и Ватикан.
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