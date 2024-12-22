ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Европе и Америке сейчас новая тема, они когда выходят на трибуну, обязаны поприветствовать все гендеры перед ним.
"Их" ценности за две минуты... Аркадий, чего ты ржешь?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Саша Чигарев
Да,надо быть большим знатоком,что-бы разбираться в этих сортах говна
Ответить
3 час.
М
ММ
-Штирлиц, представляете, мне приснился кошмар! Как будто в Берлине гомосексуалисты устроили парад, а принимает его канцлер-женщина. И устроил это всё президент США-негр! -Да ну, группенфюрер, действительно кошмар!
Ответить
2 час.
Николай Арзамасцев
Оказывается в Бундестаге есть свой Задорнов!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии