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"Их" ценности за две минуты... Аркадий, чего ты ржешь?

"Их" ценности за две минуты... Аркадий, чего ты ржешь?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Европе и Америке сейчас новая тема, они когда выходят на трибуну, обязаны поприветствовать все гендеры перед ним.

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Комментарии
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Саша Чигарев
Да,надо быть большим знатоком,что-бы разбираться в этих сортах говна
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3 час.
М
ММ
-Штирлиц, представляете, мне приснился кошмар! Как будто в Берлине гомосексуалисты устроили парад, а принимает его канцлер-женщина. И устроил это всё президент США-негр!  -Да ну, группенфюрер, действительно кошмар!
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