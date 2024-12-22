"Их" ценности за две минуты... Аркадий, чего ты ржешь?

М

ММ

-Штирлиц, представляете, мне приснился кошмар! Как будто в Берлине гомосексуалисты устроили парад, а принимает его канцлер-женщина. И устроил это всё президент США-негр! -Да ну, группенфюрер, действительно кошмар!