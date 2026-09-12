Путин поддержал Буша в день теракта 11 сентября 2001 года

В посольстве России в Вашингтоне напомнили о звонке Владимира Путина президенту США Джорджу Бушу 11 сентября 2001 года после терактов.
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